Na tarde desse sábado (10), o SAMU foi acionado para atendimento de uma queda de cavalo, na estrada que liga Segredo a Serrado, Área Rural de Formiga.

A equipe ao chegar no local, fez o atendimento de um homem, de 47 anos. Ele estava consciente, com pressão arterial alterada, queixando dor no ombro esquerdo e sangramento no ouvido esquerdo.

Após receber os primeiros atendimentos pela equipe da Unidade de Suporte Básico (USA) de Formiga, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.

Fonte: SAMU