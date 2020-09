Um homem de 54 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira (11) após sofrer uma queda de uma escada, na rua Maria de Lourdes da Silva, bairro Cidade Nova, em Lagoa da Prata.

Segundo informações do Samu, no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento da vítima, que estava consciente, com sangramento na orelha direita, queixando dor de cabeça intensa e com dor no tórax.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhado para a UPA da cidade.

Conforme o Samu, o solicitante informou a equipe que a vítima caiu de uma altura de aproximadamente três metros.