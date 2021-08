Um homem de 37 anos ficou ferido após cair da moto que ele conduzia no início da noite dessa segunda-feira (16).

O acidente ocorreu na estrada em direção a Albertos, zona rural de Formiga.

A Central de Regulação do Samu foi acionada. Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga socorreu a vítima, que estava consciente, queixando de dor no braço e no lado esquerdo do abdômen.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.