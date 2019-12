Um homem de 53 anos sofreu queda da motocicleta que ele conduzia na manhã deste domingo (1º), na rua João Batista Souza Júnior, bairro Eldorado, em Formiga.

O Samu foi acionado e ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) constatou que a vítima estava consciente, com escoriações nas pernas e braços, com possível fratura no quinto dedo da mão esquerda.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA.