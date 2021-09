Na tarde deste sábado (18), o SAMU foi acionado para atendimento de um capotamento de caminhão, na MG 050, próximo à entrada de Ermida, em Divinópolis.

Ao chegar no local, a equipe de apoio de Divinópolis fez o atendimento de um homem, de 47 anos. Ele estava consciente, com pressão arterial alterada e ferimentos no braço direito.

Após a vítima receber os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Divinópolis.