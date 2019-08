Um acidente envolvendo um caminhão na BR-354, no município de Córrego Danta foi registrado na manhã desta terça-feira (6).

O acidente aconteceu por volta das 9h, próximo ao viaduto da serra. O veículo transportava arroz e se chocou contra um barranco.

De acordo com o Samu, no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bambuí encontrou o motorista, de 34 anos, consciente e com um corte na cabeça.