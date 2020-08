Um homem de 57 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (21), na BR-354.

De acordo com o 5° Pelotão do Corpo de Bombeiros, o condutor do Caminhão Mercedes-Benz perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista e colidiu contra um barranco.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já se encontrava fora do veículo, consciente, com um corte ao lado esquerdo da cabeça e se queixando de dores nos joelhos.

A guarnição realizou os curativos e imobilizações necessárias e, posteriormente, conduziu a vítima até a UPA de Formiga, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.