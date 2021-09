Uma carreta carregada de sucata tombou e deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (23) na BR-354, no município de Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do KM 386.

De acordo com informações, a carreta seguia sentido BR-262/Bambuí, quando perdeu os freios e tombou. Com o impacto, o motorista de 50 anos sofreu escoriações e recebeu atendimento médico no local.

Parte da carga de sucata ficou espalhada pela pista e o trânsito ficou lento no local por alguns minutos.

A Polícia Militar de Córrego Danta controlou o trânsito no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.