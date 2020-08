A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado na noite dessa terça-feira (18), para atendimento de um tombamento de carreta, na BR 354, altura do km 398, em Córrego Danta.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Bambuí fez o atendimento de um homem, de 29 anos. Ele estava consciente, com um corte na cabeça, queixando dor no tornozelo e nas pernas.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada, medicada conforme orientação do médico regulador e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.

As causas do acidente não foram informadas.