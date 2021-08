Nessa sexta-feira (27), as 13h20, um automóvel Corolla emplacado em Nova Serrana/MG, seguia pela MG 050,deslocando de Formiga para Divinópolis, quando na altura do KM 200, ao passar pelo anel rodoviário de Formiga, nas proximidades do restaurante Bianchini, o condutor se assustou e perdeu o controle do carro e capotou.

O condutor, de 35 anos, natural e residente em Nova Serrana/MG, assustou-se com o meio fio do canteiro central e ao efetuar um golpe na direção, perdeu o controle direcional, saiu da pista, chocou-se contra o barranco e capotou.

Devido ao impacto o condutor sofreu ferimentos leves, foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Formiga e encaminhado para o hospital desta cidade.

Foto: Redes Sociais

