Um capotamento foi registrado na altura do km 182 da MG-050, em Formiga, nessa sexta-feira (17)

Ao chegar no local a equipe do Samu de Formiga fez o atendimento de um homem, de 54 anos. Ele estava consciente, com pressão arterial alterada, queixando de dor cervical.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a UPA de Formiga.

As causas do acidente não foram informadas.