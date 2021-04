O Corpo de Bombeiros do Posto Avançado de Arcos foi acionado na manhã desta quinta-feira (22), para atender uma colisão entre duas motocicletas. O acidente ocorreu na rua Major Valeriano Macedo com esquina na rua João XXIII, na área central de Arcos.

Ao chegarem no local, os militares se depararam com o homem caído no solo. Ele apresentava edema nos membros superiores e inferior esquerdo. A vítima estava consciente e sentindo fortes dores nos membros afetados.

Após a equipe prestar os primeiros socorros, a vítima foi imobilizada e direcionada para a Santa Casa de Arcos. O outro motociclista envolvido não se feriu.

Os pertences das vítimas ficaram aos cuidados da Polícia Militar, que compareceu ao local para registrar a ocorrência e demais trabalhos de praxe.