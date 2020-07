Um homem ficou ferido nesse sábado (18) após sofrer um acidente de trânsito na BR-262. O acidente aconteceu na altura do KM 690.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Escort seguia sentido Araxá/Campos Altos, quando invadiu a contramão e colidiu com a carreta carregada de sal, que seguia sentido contrário.

Com o impacto, o motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá. O motorista da carreta não se feriu.

As causas do acidente não foram divulgadas. O trânsito ficou lento no local até a retirada dos veículos.