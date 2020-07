Um homem de 27 anos ficou ferido após sofrer uma queda da motocicleta que ele conduzia, na manhã desta terça-feira (28).

O acidente foi registrado na MG-050, no trevo sentido Córrego Fundo.

A equipe do Samu foi acionada e socorreu a vítima, que estava consciente, se queixando de dor na perna direita e com escoriações no braço e perna direitos.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.