Um homem ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca no sábado (23) A ocorrência foi registrada na rua Rio Araguaia, bairro Mangabeiras, em Formiga.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe fez o atendimento da vítima de 44 anos.

O homem estava consciente, com um ferimento no abdômen. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Caridade.

Agressão em Formiga

Também no sábado, um homem de 27 anos foi agredido na rua Governador Valadares, no Centro de Formiga.

O Samu foi acionado e ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento da vítima, que estava consciente, com hematomas no pescoço, braços, pernas e rosto.

O homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a UPA de Formiga.

O motivo da agressão não foi informado.

Agressão em Arcos

Nesse domingo (24) uma mulher de 28 anos foi agredida na rua Joaquim Arantes, bairro São Judas, em Arcos.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe socorreu a vítima que estava consciente e apresentava um corte na cabeça.

Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para o Hospital São José.

Fonte: Samu