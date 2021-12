Um homem de 50 anos ficou ferido após ter sofrido um atropelamento neste domingo (12), na praça da Matriz, na cidade de Arcos. O acidente ocorreu nesta madrugada, por volta das 00h45.

Os socorristas do Samu Oeste foram acionados para atender a ocorrência.

Ao chegarem no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Arcos fez o atendimento da vítima que estava consciente e se queixava de dor nas pernas e em um dos cotovelos.

Ele foi imobilizado, medicado e encaminhado para o Hospital São José em Arcos.

A dinâmica do acidente e o paradeiro do motorista do veículo não foram informados pelo Samu.

Fonte: Samu Oeste