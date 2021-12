Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido na noite dessa quarta-feira (22), após ser esfaqueado. O crime ocorreu na Avenida 1° de maio, no bairro Alvorada, em Formiga.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado para atendimento da vítima.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento do homem, que estava consciente, com dois ferimentos, um no dorso e outro no abdômen.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.