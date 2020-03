Um acidente foi registrado na BR-262, em Pará de Minas, na manhã desta segunda-feira (2).

O acidente ocorreu na altura do km 388 e, de acordo com testemunhas, o condutor relatou que teria perdido o controle da direção do veículo por conta da pista molhada. O carro foi jogado para o canteiro central da rodovia.

De acordo com a Triunfo Concebra, a vítima foi socorrida consciente, aparentemente sem fraturas e queixando de dor lombar e no tórax.

Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Pará de Minas. O trânsito no local fluiu normalmente.