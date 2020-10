Um acidente foi registrado, manhã desta terça-feira (6), na MG 146, envolvendo uma Blazer da Chevrolet e um caminhão Mercedes-Benz 1620 carregado de areia.

De acordo com informações do Jornal da Onda, o motorista do caminhão relatou que não teve ferimentos e que a Blazer, conduzida por um homem de 62 anos, colidiu na traseira do caminhão e o arrastou por uma certa distância e em seguida, o veículo saiu da pista.

Essa versão oi relatada à Polícia Militar de Vargem Bonita, de acordo com o Sargento Sena.

O condutor estava desacordado e o veículo começou a sair uma fumaça, sendo socorrido pelo condutor do caminhão e por outras pessoas.