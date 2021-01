A equipe do Samu foi acionada na manhã deste sábado (02), para atendimento de um acidente com ferrão de peixe, na beira do Rio Pará, Bairro Belga, em Pitangui.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Pitangui fez o atendimento de um homem de 50 anos.

Ele estava consciente queixando dor na mão esquerda. O homem contou para a equipe que foi ferroado por um peixe mandi, ao retirar o ferrão começou a se sentir mal-estar e tonteira.

Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a Santa Casa de Pitangui.