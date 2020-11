Acidentes simultâneos, envolvendo quatro veículos foram registrados pela Polícia Rodoviária de Piumhi, na noite dessa segunda-feira (2), na altura do km 279, da MG-050, entre Piumhi e Capitólio.

Um homem, de 51 anos, informou à polícia que trafegava no local em sua caminhonete sentido Capitólio/Piumhi, quando uma moto bateu na traseira do veículo. Com o impacto, o condutor da motocicleta, de 28 anos, perdeu o controle direcional e caiu na pista, ficando desacordado no acostamento.

Após algum tempo, o condutor da moto recuperou os sentidos e recolheu cerca de 10 tabletes de uma substância parecida com cocaína que era transportada por ele. De acordo com o boletim de ocorrência, mesmo mancando e com o rosto ferido, o motociclista fugiu do local se embrenhando em um matagal, ficando no acostamento resquícios da substância.

Um homem de 31 anos, que passava pelo local do acidente, parou para prestar socorro e sinalizar a via e acabou sendo atropelado por um veículo Renault/Clio, conduzido por um homem, de 47 anos, que disse à polícia que não viu a vítima, não sendo possível evitar o acidente.