No início da tarde de domingo (6), por volta da 13h, um grave acidente aconteceu em uma importante via que liga o centro a vários bairros de Iguatama

A equipe do Hospital Municipal de Iguatama foi acionada para socorrer um homem em estado grave.

Segundo testemunha, uma caminhonete Fiat Strada com placa de Iguatama seguia pela avenida, no local conhecido como Carlinho Pinheiro, quando o motorista perdeu o controle da direção, vindo a colidir contra uma árvore.

No veículo haviam dois homens, um jovem que não se feriu e o motorista que ficou gravemente ferido. As testemunhas entraram em contato com o hospital que logo enviou a ambulância para o socorro.