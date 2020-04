Uma colisão entre um caminhão lenheiro e um bitrem deixou um dos condutores gravemente ferido na quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), O acidente, registrado por volta das 11h45, ocorreu quando um caminhão Mercedes Benz lenheiro, emplacado em Córrego Fundo e conduzido por um homem de 26 anos, seguia pela rodovia no sentido Formiga/Arcos.

De acordo com o ajudante de 22 anos, que estava como passageiro do caminhão, na altura do km 487, no instante em que o caminhão transitava por uma curva em declive, a barra de direção quebrou fazendo com que condutor perdesse o controle direcional e o caminhão ficasse desgovernado.

O veículo atravessou a pista, atingiu a contramão e colidiu na lateral traseira de um bitrem, emplacado em Carmo do Paranaíba, que estava carregado de soja em grãos e seguia no sentido contrário.