Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 10h, pra atender uma ocorrência de descarga elétrica na BR-262, em Betim.



O homem de 45 anos tentava mexer na rede de alta tensão, quando recebeu uma descarga de aproximadamente 13 mil volts, segundo o técnico da Cemig.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem chegou de bicicleta e amarrou uma corda para subir nos postes. Segundo o técnico da Cemig, a linha de alta tensão passa também subterrânea por baixo da pista do anel de contorno de Betim, e por isso a descarga ainda provocou incêndio na fiação, podendo ser vista do outro lado da pista.



A vítima apresentava várias queimaduras pelo corpo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.



O helicóptero Arcanjo foi acionado e o homem foi encaminhado para o Hospital João XXIII.



Fonte: Tapiraímg TV





