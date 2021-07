Na noite dessa sexta-feira (23), o SAMU foi acionado para atendimento de um ferimento de arma de fogo, na Rua Padre Belarmino, Bairro Ingás, em Itapecerica.

Ao chegar no local, a equipe fez o atendimento de um homem, de 46 anos. Ele estava consciente, com três perfurações provenientes de arma de fogo na região do quadril e abdômen.

Após receber os primeiros atendimentos pela Unidade de Suporte Básico (USB) de Itapecerica, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Santa Casa da cidade.

De acordo com o SAMU, a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Oliveira foi empenhada para fazer a transferência do paciente para o Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.