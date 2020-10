O Corpo de Bombeiros em Divinópolis recebeu uma ligação por volta das 14h50 de sexta-feira (3), para atendimento de um acidente com máquina agrícola, na Comunidade de Santa Luzia / Pouso Alegre, área rural de Formiga.

De acordo com o solicitante, um homem de 33 anos estava com sangramento ativo em uma grave lesão na perna direita.

O militar o orientou a fazer um torniquete (procedimento para amenizar o sangramento) e foi solicitado apoio do SAMU.

Foi empenhada a Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga que, ao chegar no local, imobilizou o membro lesionado e medicou a vítima conforme orientação do médico regulador.

A Central de Regulação entrou em contato com o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros e foi empenhada a equipe do helicóptero Arcanjo 04 para apoio.

A aeronave pousou próximo ao local do acidente e encaminhou a vítima para o Hospital João XXlll em Belo Horizonte.

A vítima se acidentou com uma roçadeira.

– Foto: Divulgação Cobom

