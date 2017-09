Da Redação

Um homem se envolveu em um acidente com uma viatura da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (12), após tentar fugir de uma blitz.

O acidente foi registrado na rua São Paulo, no bairro Bela Vista. O homem conduzia um VW/Gol com placa de Formiga e colidiu de frente com uma viatura da PM.

Segundo o tenente Cristian, ao ser parado durante a blitz, o condutor fugiu em alta velocidade pelas ruas do bairro. Durante a fuga ele realizou manobras perigosas colocando em risco a vida de pedestres e de outros condutores. Em determinado momento o motorista do Gol perdeu o controle direcional e chocou o veículo contra o meio fio, estourando os dois pneus do carro.

Após a batida ele continuou em fuga, avançou o sinal e colidiu de frente com a viatura da Polícia. Em sequencia ele abandonou o veículo e tentou fugir a pé.

O homem que já cumpriu pena por tráfico de drogas foi preso dentro de um mercado, onde entrou para se esconder dos militares.

Ao ser preso o homem alegou que fugiu por estar sem a Carteira de Habilitação. Ele foi encaminhado para o hospital e em seguida conduzido para a delegacia.