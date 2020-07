Um indivíduo de 36 anos, conhecido pelo apelido de “Gordinho”, foi morto em uma troca de tiros em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (8). Ao fugir da Polícia Militar, o atirador roubou um carro e invadiu duas casas.

Conforme informações do boletim de ocorrência da corporação, militares faziam uma blitz no bairro Cabral, em Contagem, na Grande BH, quando os ocupantes de um Nissan furaram a abordagem e fugiram no sentido BR–040. No meio do caminho, eles abandonaram o carro. Um dos suspeitos foi preso, afirmou que o Nissan era clonado e que por esse motivo fugiram.

Já Gordinho tomou um carro de assalto e seguiu até o bairro San Remo, em Neves. Lá, ele invadiu uma casa e fez uma família refém. Não satisfeito, o homem entrou em uma segunda casa, onde foi para um quarto e fechou a porta.

A equipe policial foi até o imóvel, chegou ao cômodo, e, nesse momento, o bandido atirou contra os militares, que revidaram.