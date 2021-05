Uma adolescente de 17 anos e um homem de 42 ficaram feridos após uma briga dentro de uma igreja evangélica, na rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte, na noite desse domingo (9). De acordo com a Polícia Militar, os dois trocaram facadas e são moradores de rua.

Para a Polícia Militar, a adolescente contou que o homem entrou na igreja e começou a importunar os fiéis. Ela foi até ele, pediu que ele parasse e fosse embora. O homem teria dado um soco no rosto dela. A garota pegou uma faca que estava na cintura e esfaqueou o rapaz.

Os dois começaram a brigar e ele conseguiu tomar a faca dela e também a golpeou. Eles ficaram feridos caídos em frente a igreja. Quando os militares chegaram o morador de rua estava exaltado e com a faca nas mãos. Mesmo na presença dos policiais ele continuava ameaçando a garota.

Foi pedido que ele largasse a faca e ele soltou a arma, que foi apreendida. A moradora de rua estava com cortes no punho e nos dedos. Já o rapaz teve cortes na cabeça, no tórax e na mão.