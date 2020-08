Durante Blitz Lei Seca realizada na noite desse domingo (23) em frente ao posto da Polícia Rodoviária de Formiga, militares abordaram um automóvel VW / Fusca 1300 com placa de Córrego Fundo.

De acordo com a PMR, foi verificado que o condutor, de 59 anos, natural de Barra do Piraí/RJ, apresentava sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico e olhos avermelhados e após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,67 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 16 vezes acima do permitido.

O homem relatou ter ingerido duas garrafas de cerveja e uma pinga horas antes e é inabilitado. Ele foi preso por dirigir veículo automotor embriagado, sendo conduzido até a delegacia.

Ele ainda foi multado em R$ 4.695,52 e irá responder na Justiça pelo crime de embriaguez ao volante.