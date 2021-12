Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (21), na altura do km 248 da MG-164, em Itapecerica.

Durante uma blitz, policiais rodoviários de Formiga abordaram uma caminhonete VW/Saveiro, emplacada em Pará de Minas, que estava transitando de Itapecerica para Camacho.

O indivíduo, natural e residente em Pará de Minas, não utilizava o cinto de segurança e relatou ser inabilitado.

Durante a abordagem, os policiais perceberam o nervosismo do suspeito e, ao ser realizada busca pessoal no interior do veículo, foram localizadas no interior do porta luvas 10 pedras de crack e a quantia de R$ 54,80.