Um homem de 29 anos foi preso na manhã deste sábado (12) durante patrulhamento pelo KM 215 da MG-050, no município de Córrego Fundo.

Policiais rodoviários de Formiga se depararam com uma motoneta transitando pela via sem placa de identificação. Ao realizarem a abordagem constataram que o condutor, residente em Córrego Fundo, não é habilitado e que a motoneta além de estar sem a placa também estava com o número do chassi apagado.

O indivíduo não apresentou nota fiscal, nem qualquer outro documento que comprovasse a origem do veículo. Ele relatou ter comprado a motoneta de uma mulher desconhecida em Córrego Fundo pelo valor de R$ 500

O suspeito foi conduzido até a delegacia, sendo a motoneta apreendida.