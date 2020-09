Um homem de 43 anos foi preso em frente ao Posto Policial, na MG-050, na noite dessa terça-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante operação policial no KM 202, foi dada ordem de parada ao condutor de um automóvel Fiat / Uno, emplacado em Formiga, que havia acabado de sair da cidade de Formiga pela avenida Brasil e seguia sentido Divinópolis.

No momento em que o condutor, natural e residente em Formiga, percebeu que seria abordado, desobedeceu as ordens e realizou uma conversão de retorno em local proibido, sinalizado com faixa contínua amarela, ainda no trevo de acesso à Formiga, retornando para a cidade, fugindo pela contramão em alta velocidade.