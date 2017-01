A Polícia Rodoviária Estadual, 3º Grupamento Formiga, durante patrulhamento pela BR-354, na noite dessa quarta-feira (18), se deparou com uma motocicleta transitando com a lanterna traseira apagada, na altura do km 518, nas proximidades da Fazenda Velha.

O condutor da moto Honda CG 125 foi abordado e, após consulta no sistema informatizado, foi constatado que a motocicleta estava com a placa de identificação adulterada. A placa pertencia a uma moto emplacada no município de Cláudio.

Foi constatado ainda que a placa estava sem o selo e sem o lacre, e a documentação atrasada desde 1998. O chassi encontrava-se totalmente picotado.

O condutor de 46 anos era inabilitado e, diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado. O homem que reside na comunidade rural de Fazenda Velhafoi preso e conduzido até a delegacia regional de Formiga.