Uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Piumhi ficou destruída após um homem invadir o local com uma caminhonete na madrugada deste domingo (6). Em depoimento à Polícia Federal (PF), o indivíduo de 43 anos confessou o crime e foi detido.

Nesta segunda-feira (7), os atendimentos estão suspensos na unidade devido aos estragos causados. Paredes e cadeiras ficaram danificadas além de estilhaços de vidro e documentos foram espalhados pelo chão.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do atentado é de Vargem Bonita. Ele usou a própria caminhonete para invadir sede da Previdência Social Regional de Piumhi, que atende outras cidades do Centro-Oeste de Minas.

A Polícia Federal investiga o crime e, segundo o delegado Benício Cabral, o homem já foi ouvido e apresentava sinais de embriaguez. Ainda conforme relato do delegado, ele confessou ter invadido a agência porque soube que deixaria de receber um benefício.

A responsável pela agência do INSS em Piumhi não soube informar se o homem de fato perderia o benefício.

Ele foi levado para a sede da PF em Divinópolis. Ele foi liberado após pagar R$ 10 mil de fiança.