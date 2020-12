Para tentar justificar um adultério, um homem inventou uma tentativa de assalto, em São Sebastião do Paraíso, e acabou preso pela Polícia Militar. Segundo informações, ele disse que estava sendo perseguido por ladrões, quando, na verdade, saía com a ex-mulher.

O indivíduo telefonou para o 43º Batalhão de Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso, informando que transitava com a sua motocicleta pela avenida João Pereira de Souza, sentido Centro, quando, supostamente, uma dupla que trafegava na outra pista, em uma moto, realizou o retorno e começou a persegui-lo. Ainda segundo o solicitante, uma arma de fogo teria sido apontada contra ele.

Diante das informações, a Polícia Militar iniciou o rastreamento dos supostos assaltantes e realizou um cerco nas saídas para os municípios vizinhos. Entretanto, nenhum suspeito com as características repassadas pelo indivíduo foi encontrado pelos policiais.

Após duas horas da solicitação via 190, a polícia descobriu que a perseguição e a tentativa de assalto não existiram e que a história foi inventada pelo homem na tentativa de enganar sua atual esposa, uma vez que ele estava se relacionando com a ex-mulher. De acordo com a PM, o indivíduo mentiu porque a companheira havia feito diversas chamadas telefônicas para ele enquanto ele se encontrava com a amante.