A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 22 horas desse sábado (26), para atendimento de uma vítima de agressão física, na Rua Isabel de Castro, no Centro de Lagoa da Prata.

De acordo com o solicitante, a vítima foi atingida por pedrada na cabeça.



Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento do homem, sem idade identificada.

Ele estava com rebaixamento do nível de consciência, traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e em estado gravíssimo.



O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Lagoa da Prata.



A Polícia Militar também esteve no local.

O Samu não informou as motivações da agressão e nem o paradeiro do autor.