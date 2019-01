Considerado o homem mais velho do mundo, Masazo Nonaka morreu hoje (20) aos 113 anos em sua casa, numa pousada com fontes termais, no norte do Japão.

A família informou que ele faleceu durante a madrugada, enquanto dormia em sua residência, em Ashoro, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão.

Os seus familiares disseram que Nonaka morreu de causas naturais.