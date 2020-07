Um homem, de 38 anos, morreu afogado em um açude de uma fazenda na zona rural de Dores do Indaiá, nesse domingo (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados, por volta das 14h, para atendimento de uma ocorrência de vítima de afogamento.

O homem havia se afogado em um açude de uma fazenda do município.

No local, os militares iniciaram as buscas e encontraram o corpo no final da tarde.