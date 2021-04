A Central de Operações dos Bombeiros recebeu um chamado de urgência/emergência na madrugada desse domingo (25), para realização de buscas de uma pessoa desaparecida próximo a uma lagoa na Zona Rural do município de São Gonçalo do Pará,.

De acordo com informações repassadas pela guarnição da Polícia Militar e pelo irmão da vítima, o seu veículo se encontrava parado e com a porta aberta em uma estrada vicinal dentro de uma propriedade particular às margens da referida lagoa desde sábado (24).

Devido ao período noturno, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou apenas buscas na área nas proximidades em que o veículo se encontrava estacionado, não obtendo êxito.

Nas primeiras horas da manhã desse domingo, o 10º Batalhão de Bombeiros Militar enviou outra equipe para dá início ás buscas submersas na lagoa.