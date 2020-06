Um acidente registrado na noite desse sábado (6), em Divinópolis deixou uma vítima fatal.

De acordo com o Samu, a equipe recebeu um chamado para atendimento de uma queda de moto, na rua Goiás, próximo a Ponte do bairro Porto Velho.

Seguiram para atendimento a Unidade de Suporte Básico (USB) de Divinópolis e a Viatura de Intervenção Rápida (VIR). No local, encontraram dois homens, sem idade identificada. Foi constatado o óbito de um deles.

O outro, com suspeita de fratura em um dos punhos, foi encaminhado para a UPA de Divinópolis por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que deu apoio no atendimento da ocorrência.