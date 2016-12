Da Redação

Um homem morreu em um acidente registrado por volta de 00h30, desta terça-feira (13), na rodovia BR-354.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Formiga, Fernando Luiz Borges, de 31 anos, conduzia a carreta Mercedes Benz transportando um container carregado com 19 toneladas de café.

Ele seguia sentido Formiga/Campo Belo quando, ao entrar em uma curva, no km 514 (próximo a comunidade rural de Serrinha), perdeu o controle direcional do veículo que tombou, cruzou a pista e se chocou com a proteção da rodovia (defensa metálica).

O motorista, residente da cidade de Guaxupé, foi arremessado para fora do veículo e faleceu no local. A pista ficou totalmente interditada e só foi liberada no início desta manhã.

A carga de café seria transportada para o porto de Santos/SP.