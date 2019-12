Um homem faleceu após ser atropelado por um caminhão Scania na manhã deste sábado (14).

O acidente ocorreu na MG-050, quilômetro 286, próximo ao acesso da estrada da Serra no município de Capitólio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a vítima Luiz Antônio da Costa, de 52 anos, residia em Capitólio.

O Samu foi acionado e o médico do serviço constatou o óbito.

De acordo com Sargento Henrique, o motorista do caminhão informou que o homem se encontrava abaixado no acostamento e se atirou na frente do veículo. O condutor não conseguiu desviar do homem.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.

