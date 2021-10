Na noite desta sexta-feira (8), o SAMU foi acionado para atendimento de um atropelamento, na Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, Bairro Bela Vista, em Córrego Fundo.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico (USB) de Pains e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga.

Ao chegarem no local as equipes averiguaram que um homem, de 50 anos já estava em óbito. A Polícia Militar também estava no local.

De acordo com testemunhas, o homem estava em uma bicicleta, foi atropelado por um carro e em seguida por uma moto. Nenhum deles parou para prestar socorro.