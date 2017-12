Um homem de 40 anos morreu na tarde desta quinta-feira (28) após ser eletrocutado enquanto trabalhava em uma obra em Nova Serrana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que a vítima morreu no local do acidente.

Ainda de acordo com informações do Samu, a vítima estava trabalhando em uma obra no bairro São Geraldo, quando encostou em uma peça de madeira que continha um fio de alta tensão elétrica. Uma testemunha viu o homem cair no chão e chamou o Corpo de Bombeiros.