A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 14h57 deste domingo (12), para atendimento de um atropelamento, na MG 429, sentido Luz, em Lagoa da Prata.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Lagoa da Prata constatou que a vítima, um homem, sem idade identificada, já estava em óbito.

De acordo com informações do Samu, a vítima foi atropelada por um caminhão, porém, as circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

A Polícia Militar também estava no local e a Perícia foi acionada.