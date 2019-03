Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi próximo ao km 480. A PRF informou ainda que o motociclista estava sem capacete, invadiu a contramão e atingiu um carro. Ele morreu na hora e o motorista do outro veículo não se feriu.

Após o registro do acidente, a PRF foi informada pela Polícia Militar (PM), de que a companheira da vítima do acidente havia sido encontrada morta dentro do apartamento do casal, localizado na Rua do Rosário, no Bairro Jardim América.