Um homem de 36 anos morreu em um acidente na MG-050, próximo ao município de Piumhi nesta sexta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a vítima estava em um carro com placas de Capitólio, e bateu de frente com um caminhão com placas de Passos, o homem morreu no local.

Conforme a PMR, o condutor do caminhão, que não teve a idade divulgada, não ficou ferido. E de acordo com o Boletim de Ocorrência, ele contou aos policiais que seguia na pista quando foi surpreendido pelo condutor do carro, que dirigia na contramão da via. O caminhoneiro não conseguiu desviar ou parar o veículo a tempo de evitar a colisão.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de rotina. A polícia não informou para onde o corpo foi levado.