Um homem de 48 anos foi morto na noite dessa sexta-feira (26) durante um confronto com a Polícia Militar (PM) em Pará de Minas. Um revólver e porções de crack foram apreendidos na ocorrência.

De acordo com informações da PM, os militares receberam denúncias de que o suspeito, já conhecido no meio policial por tráfico de drogas, iria entregar entorpecentes no Bairro Coração de Jesus na sexta-feira.

O endereço indicado havia sido alvo de uma ação da PM na quinta-feira (25), onde foram apreendidas drogas, arma e munições.

O homem chegou ao local de moto e, ao notar a presença dos policiais, tentou jogar o veículo contra um deles antes de fugir do local.