Um acidente trágico, ocorrido em Araxá, no Nordeste de Minas, resultou na morte de um homem, um mecânico de 34 anos. Ele consertava um veículo, na sua oficina. Estava debaixo do veículo, mexendo no motor, quando os suportes cederam e o carro caiu em cima dele, esmagando-o.

O fato ocorreu na Rua Azelia de Silva Souza, 75, no Bairro Pedra Azul. Na tarde de terça-feira (16), por volta das 10h, o mecânico conversava com seu irmão, via whatsapp, mas de repente a ligação foi interrompida.

Durante todo o dia, o irmão tentou voltar a falar com o mecânico, mas o telefone não atendia. À noite, por volta das 21h30, preocupado, resolveu ir até a oficina, que funcionava na casa do irmão, para tentar descobrir o que estaria acontecendo.

Ao entrar na oficina, deparou com o corpo de seu irmão prensado debaixo do carro, que caiu sobre o peito da vítima. Chamou o Corpo de Bombeiros, que confirmou que a vítima já estava em óbito.